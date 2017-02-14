Американский музыкальный коллектив Linkin Park анонсировал выход нового сингла, который получил название «Heavy».

Трек поступит в продажу 16 февраля, а на радиостанциях стартует 21.

Текст новой композиции написан коллективом, в соавторстве с Эмили Райт, которая известна своей работой с Кэти Перри, Флоу Райдой и Майли Сайрус.

Своим присутствием на треке отметится американская поп-певица Kiiara.

Песня «Heavy» станет ведущим синглом в поддержку грядущего седьмого диска музыкантов, обложка которого появилась в сети. Других деталей пластинки пока нет.