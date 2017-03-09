Американский музыкальный коллектив Linkin Park порадовал фанатов новым клипом на сингл «Heavy».

Дискография LP в «iTunes».

Несмотря на неоднозначную реакцию на песню, ролик удостоился множества лайков на «YouTube» и активно набирает просмотры. Главными действующими лицами видео являются Честор Бенингтон (других участников в клипе попросту нет) и певица Kiiara, совместно с которой записана трек.

Композиция «Heavy» стала ведущим синглом в поддержку грядущего седьмого студийного диска LP «One More Light». Пластинка поступит в продажу 19 мая на лейблах «Warner Bros.» и «Machine Shop». Продюсерами лонгплея выступили участники коллектива Брэд Делсон и Майк Шинода.