Американская музыкальная команда Linkin Park представила свой новый сингл «Heavy».

Премьера трека состоялась в эфире одной из радиостанций. В записи композиции приняла участие певица и автор текстов Kiiara.

Автором текста выступили сами музыканты в соавторстве с Эмили Райт, которая известна по своей работе с Кэти Перри, Флоу Райдой и Майли Сайрус.

В скором времени трек появится в «iTunes», а в ротации попадёт 21 февраля.

Также, музыканты рассказали что альбом «One More Light» поступит в продажу 19 мая.