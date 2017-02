Американская музыкальная команда Linkin Park представила свой новый сингл «Heavy».

Премьера трека состоялась в эфире одной из радиостанций. В записи композиции приняла участие певица и автор текстов Kiiara.

Автором текста выступили сами музыканты в соавторстве с Эмили Райт, которая известна по своей работе с Кэти Перри, Флоу Райдой и Майли Сайрус.

В скором времени трек появится в «iTunes», а в ротации попадёт 21 февраля.

Также, музыканты рассказали что альбом «One More Light» поступит в продажу 19 мая и опубликовали его треклист:

1. Nobody Can Save Me

2. Good Goodbye

3. Talking to Myself

4. Battle Symphony

5. Invisible

6. Heavy (feat. Kiiara)

7. Sorry for Now

8. Halfway Right

9. One More Light

10. Sharp Edges