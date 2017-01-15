Состоялась официальная премьера альбома-саундтрека к картине «День Патриота». За музыку к фильму отвечает лидер культовой американской индастриал-метал группы Nine Inch Nails — Трент Резнор, а также его друг и коллега – Аттикус Росс.
Премьера ленты в США состоялась 21 декабря прошлого года. Картина рассказывает о бостонской трагедии 2013 года глазами комиссара полиции Эда Дэвиса.
В конце прошлого года Nine Inch Nails представили мини-альбом «Not the Actual Events», снискавший признание критиков, а также имевший умеренный успех в чарте «Billboard 200».
По слухам, новый полноценный диск коллектива может выйти уже в этом году.
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