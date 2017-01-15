Состоялась официальная премьера альбома-саундтрека к картине «День Патриота». За музыку к фильму отвечает лидер культовой американской индастриал-метал группы Nine Inch Nails — Трент Резнор, а также его друг и коллега – Аттикус Росс.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4029439'>«День патриота»</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/12368'>Trent Reznor</a> на Яндекс.Музыке

Премьера ленты в США состоялась 21 декабря прошлого года. Картина рассказывает о бостонской трагедии 2013 года глазами комиссара полиции Эда Дэвиса.

В конце прошлого года Nine Inch Nails представили мини-альбом «Not the Actual Events», снискавший признание критиков, а также имевший умеренный успех в чарте «Billboard 200».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3996377'>Not The Actual Events</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/12367'>Nine Inch Nails</a> на Яндекс.Музыке

По слухам, новый полноценный диск коллектива может выйти уже в этом году.