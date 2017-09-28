Американская певица Леди Гага опубликовала в своём «Инстаграме» фотографию с благодарностями за приятный подарок, который она получила от Бейонсе после новостей о госпитализации.

«Не очень болезненный день. Сасибо Хани-Би за уютную толстовочку, — пишет Гага. — Она согревает меня когда я лежу в гамаке на улице, наслаждаюсь деревьями, небом и солнцем, и дышу свежим воздухом».

Напомним, что Леди Гага и Бейонсе выпустили совместную песню «Telephone» в 2010 году и с тех пор стали хорошими друзьями.

Леди Гаге пришлось отменить европейский тур из-за фибромиалгии — заболевания, которое характеризуется сильной мышечной и суставной болью. Подробнее о своём недуге Гага рассказала в документальном фильме «Гага: 155 см» («Gaga: Five Foot Two»).

«Поскорее хочу начать гастролировать, но сейчас мне нужно быть с врачами, чтобы вновь стать сильной и выступать для вас ещё 60 лет или больше», — добавила Гага.