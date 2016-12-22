С первой строчки альбомного топа российского «iTunes» стартовала новая пластинка Лауры Перголицци, более известной как LP, под названием «Lost on You». Диск полон поп-рок-боевиков в духе нашумевшего заглавного хита певицы, который к тому же отдельно занял четвертое место в песенном чарте по итогам недели.

Новый альбом рок-группы Lumen попал на второе место. Пластинка получила название «Хроника бешеных дней» и стала восьмой по счету в дискографии группы.

Замыкает тройку лидеров четвертый студийный альбом группы Louna «Дивный новый мир», презентованный две недели назад (9 декабря).

Четвёртый студийный альбом влиятельного рэп-исполнителя J. Cole расположился на 6-й строчке чартов в России. Релиз новой пластинки 4 Your Eyez Only состоялся 9 декабря, ровно через 2 года после выхода предыдущего релиза артиста 2014 Forest Hills Drive.

Лучшая десятка российского «iTunes» за неделю:

LP — Lost on You Lumen — Хроника бешеных дней Louna — Дивный новый мир The Weeknd — Starboy Разные артисты — Больше хитов! Больше музыки!, Vol. 1 J. Cole — 4 Your Eyez Only Грибы — Дом на колёсах, Ч. 1 Jah Khalib — Если чё, я Баха Разные артисты — Hit List 2016 BIGBANG — MADE

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