Похоже, что «война» рэп-видеоблогеров в России начинает набирать обороты. Подтверждением тому служит ответ Ларина МС Хованскому, получивший название «#ХОВАНГРЕБЕНЬ».

Напомним, что неделей ранее, блогер, а теперь и MC — Хованский — выпустил трек «Прости меня, Оксимирон», имевший большой успех на «YouTube».

В песне Хованский тонко и тактично высмеял русский рэп, а в частности: Oxxxymiron’а, Noiz’a MC и вышеупомянутого Ларина.

В прошлом году Ларин и Хованский «сошлись в поединке» на сцене «Versus Battle», с которого всё собственно и началось