Американская поп-дива Лана Дель Рей анонсировала новую песню. Композиция, получившая название «Young and in Love», вероятнее всего увидит свет уже в следующую пятницу (24 февраля).

Также, предположительно, песня станет ведущим синглом в поддержку четвёртого студийного лонгплея дивы, выход которого ожидается в этом году.

«Открываться» трек будет строчками «You Get Ready You Get All Dressed Up / To Go Nowhere in Particular».

В США уже можно увидеть вот такие постеры:

Последний диск поп-дивы «Honeymoon» увидел свет в сентябре 2015 года. Пластинка снискала успех в музыкальных чартах и была «обласкана» критиками.