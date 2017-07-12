В сети состоялась премьера нового трека Ланы Дель Рей “Groupie Love”. Песня записана совместно с репером A$AP Rocky и войдет в четвертый студийник американской певицы “Lust For Life”.

Кроме того, поклонники артистки могут платно скачать еще один новый трек “Summer Bummer”, в записи которого приняли участие также A$AP Rocky и Playboi Carti.

Альбом Ланы Дель Рей “Lust For Life”, включающий одноименный хит с The Weeknd и сингл Love”, поступит в продажу 21 июля.

Пластинка станет последователем успешного дебютника “Born to Die” (2012) и альбомов “Ultraviolence” (2014) и “Honeymoon” (2015).