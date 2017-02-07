По информации, появившейся в Интернете, мировой музыкальный гигант – компания «Universal Music» — совместно с Федеральным бюро расследований (США) занимаются поиском тех, кто «слил» не один десяток треков американской поп-дивы Ланы Дель Рей.

По тем же данным, ФБР уже арестовали несколько персонажей, которые планировали слить в сеть материал с нового диска исполнительницы, официальный анонс которого пока даже не состоялся.

Напомним, что «сливы» треком Ланы Дель Рей начались уже довольно давно и продолжаются не первый год.

С большой вероятностью, выход нового студийника музыкальной дивы стоит ожидать в этом году.