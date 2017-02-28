В сети появилась демо-версия новой песни американской певицы Ланы Дель Рей «Best American Record».

Дискография Ланы Дель Рей в «iTunes».

Не исключено, что финальный вариант композиции войдёт в грядущий четвёртый студийный лонгплей певицы, хотя официальных подтверждений тому нет.

Выход новой пластинки Ланы Дель Рей ожидается в этом году.

Ранее, в поддержку лонгплея был представлен ведущий сингл «Love» и одноимённый видеоклип. Песня стартовала с 44-й позиции американского чарта «Billboard Hot 100».