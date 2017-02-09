Королева эпатажа – американская поп-дива Леди Гага – представила новый клип на трек «John Wayne».

Премьера ролика является эксклюзивом для сервиса «Apple Music». Режиссёром работы выступил Юнас Окерлунд, ранее создавший для певицы такие шедевры, как «Paparazzi» и «Telephone». Отметим, что многие поклонники окрестили клип «возвращением старой Гаги, которая по прежнему может сильно удивить».

Трек «John Wayne» является третьим синглом в поддержку четвёртого сольного диска певицы «Joanne». Пластинка поступила в продажу 21 октября прошлого года, на лейблах «Streamline» и «Interscope». Диск получил преимущественно высокие оценки критиков и возглавил американский чарт.