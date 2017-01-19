Спустя три года известное американское кантри-трио Lady Antebellum вернулось с новым синглом «You Look Good». Премьера состоялась сегодня на всех музыкальных цифровых площадках. Также на официальном YouTube-аккаунте Lady Antebellum появилось лирик-видео к синглу, которое включает в себя редкие видео группы в студии, ещё до всемирного успеха и номинаций на «Грэмми».

Ранее солистка трио Хиллари Скотт в одном из интервью анонсировала выход нового альбома и тура. Пластинка получила название «Heart Break» и выйдет 9 июня. Мировой тур «You Look Good World Tour» в поддержку лонгплея стартует в мае этого года. Новый альбом станет седьмым в дискографии коллектива: последний на данный момент альбом Lady Antebellum «7/47» вышел в 2014 году.

После тура в поддержку пластинки группа взяла перерыв и участники занялись сольными проектами: вокалисты Хиллари Скотт и Чарльз Келли выпустили сольные альбомы, а гитарист и бэк-вокалист Дэйв Хэйвуд занялся написанием музыки и семьёй.

В четверг во время прямой трансляции на своей странице в Facebook Lady Antebellum сыграют для своих фанатов несколько новых песен из предстоящего альбома.