Американский мюзикл «Ла Ла Ленд» удостоился шести статуэток престижнейшей кинопремии «Оскар».

Саундтрек к фильму «Ла Ла Ленд» в «iTunes».

Картина победила в номинациях: лучшая оригинальная песня — «City of Stars», лучший саундтрек, лучшая работа оператора, лучшая работа художника, Лучший режиссер — Дэмьен Шазелл и лучшая женская роль — Эмма Стоун.

Отметим, что изначально фильм претендовал на награды в 14 номинациях, при том — дважды в номинации за лучшую песню.

Также, по ошибке, картина была названа «Фильмом года», в итоге награда ушла «Лунному свету».