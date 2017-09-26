Норвежский диджей и продюсер Kygo представил новое музыкальное видео на композицию «Stargazing», записанную при участии Джастина Джессо. Трек является частью новой одноименной мини-пластинки музыканта, ее официальный релиз состоялся 22 сентября.

Экранизацией сингла занимался Филипп Р. Лопес, ранее уже успевший поработать с Kygo над клипом «It Ain’t Me» (совместно с Селеной Гомес). В новом видео глазами маленького мальчика рассказывается трогательная семейная история о том, что не смотря на все жизненные трудности нужно не падать духом и двигаться только вперед. «Не падай, не сдавайся», — поет Джастин.