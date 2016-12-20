Российская R&B-поп дива Kristina Si порадовала фанатов очередной видео-новинкой – клипом на трек «Кто тебе сказал».

Помимо певицы, в ролике можно заметить Dima No One, совместно с которым записан трек. Также, клип может похвастаться большим количеством стильных танцовщиц. В общем и целом – очередная видео-премьера лейбла «Black Star Inc.» получилась весьма достойной, хоть и немного «клишейной».

Напомним, что 29 ноября Kristine Si представила долгожданный дебютный студийный диск «Свет во тьме», в треклист которого вошла песня «Кто тебе сказал».

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