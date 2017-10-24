Популярный электронный проект из Чикаго Krewella представили новую музыкальную композицию под названием «Dead Af», официальный релиз состоялся несколько часов назад на «Mixed Kids Records».

Данный трек станет частью будущего мини-альбома «New World Pt. 2», официальная премьера которого намечена на осень.

Напомним, что ранее, 18 сентября, был представлен первый трек с вышеупомянутого EP, он назывался «New World», в записи композиции приняли участие хаус-дуэт Yellow Claw и рэпер Тейлор Беннетт.



