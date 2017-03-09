Состоялся официальный релиз сборника саундтреков к фильму «Красавица и чудовище».

Частично ознакомиться с релизом можно на нашей странице в «Вконтакте», также, рекомендуем приобрести альбом в «iTunes».

В записи песен для фильма приняли участие, снявшиеся в нём актёры — Эмма Уотсон, Люк Эванс, Келвин Клайн и другие. Композитором ленты выступил Алан Менкен. Заглавный трек для проекта с одноимённым названием «Beauty and the Beast», записали Ариана Гранде и Джон Ледженд.

Дата премьеры «Красавицы и чудовища» в России назначена на 16 марта.