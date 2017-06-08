Американские легенды рок-музыки Korn выпустили «мрачный и темный» видеоклип на песню «Black Is The Soul», ставшую 3-им синглом с двенадцатого студийного альбома рокеров «The Serenity of Suffering», который вышел в октябре прошлого года.

««Black Is The Soul» — песня о том, как ты сошел с дистанции, с правильной дорожки, и видео отражает этот опыт ориентирования в столь противоречивых эмоциях.» — комментирует новый клип фронтмен Korn Джонатан Дэвис. А гитарист Манки в свою очередь добавляет: «Я чувствую, что написание и продакшн этой песни в сочетании с эстетическим взглядом в видео демонстрирует зрелость и рост нашей группы, которая постоянно развивается.»

Уже 16 июня Korn отправляются в тур по Америке для продвижения новой пластинки. Первое шоу состоится в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.