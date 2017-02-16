В сети появился новый клип одной из самых популярных российских групп — Ленинград — на песню «Кольщик».

Менее чем за сутки, ролик сумел набрать более 1 миллионов просмотров и получить огромное количество «лайков». Несмотря на это, многие отметили что между видео-рядом и текстом отсутствует любая связь.

Интересно, что режиссёром ролика выступил автор прогремевшего недавно фильма «Хардкор» — Илья Найшуллер.

«Встречайте мою новую режиссерскую работу, клип «Кольщик» — для группировки «Ленинград». Огромное спасибо всей необъятной съемочной группе и отдельное спасибо Сергею Шнурову за возможность устроить такой беспредел!» — пишет Найшуллер в своём «Facebook».