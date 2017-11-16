Американский исполнитель альтернативного клауд-рэпа Густав Ар более известный по сценическому псевдониму Lil Peep скончался сегодня, причиной смерти стала передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. Артисту был всего 21 год.

Вчера, 15 ноября, под одним из своих последних фото в Instagram, рэпер написал: «Когда я умру, ты меня полюбишь». Такая запись заставляет задуматься, его уход был обдуманным или случайным?

Российским слушателям артист запомнился после выхода клипа «Benz Truck», где Lil использовал русские субтитры.

Отечественные и западные музыканты мгновенно отреагировали на смерть молодого исполнителя.



