Самой успешной пластинкой российского альбомного чарта за последние семь дней в магазине «iTunes» стал дебютный LP питерского клауд-рэпера kizaru (Олег Нечипоренко) под названием «Mas Fuerte».

На втором месте – лаконичный хитовый альбом российского рэп-исполнителя Noize MC. Работа получила название «Царь Горы» и включает в себя 13 треков, среди которых совместные работы с Atlantida Project, Монеточкой и Miss Baas.

Тройку лидеров замыкает сборник рождественских композиций «The Christmas Album 2016», включающий классику от «All I Want for Christmas Is You» Мэрайя Кэри, до «Blue Christmas» Элвиса Пресли.

Строчкой ниже расположился русскоязычный рэпер из Гермении Schokk, его третья студийная полноформатная работа «Голод, Часть 1» стала самым скачиваемым зарубежным диском за последние семь дней.

На пятой ступеньке альбомного чарта появилась заключительная пластинка рок-команды Смысловые Галлюцинации. Треклист пластинки «Трудных времён песни» включает 17 композиций, среди которых «неиздававшиеся ранее треки, каверы любимых песен, перезаписанные современные версии хитов группы и одна абсолютно новая песня». Средства на выпуск альбома были собраны при помощи краудфандинговой платформы.

Официальный альбомный чарт российского «iTunes» за 51-ю неделю:

kizaru — Mas Fuerte Noize MC — Царь Горы Разные артисты — The Christmas Album 2016 Schokk — Голод, Часть 1 Смысловые Галлюцинации — Трудных времён песни Kid Cudi — Passion, Pain & Demon Slayin’ Coldplay — A Head Full of Dreams Nirvana — Nirvana LP — Lost on You ABBA — ABBA Gold

