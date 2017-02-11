Американский рок-коллектив Kings of Leon продолжает радовать фанатов новыми клипами. На этот раз экранизации удостоился трек «Reverend».

Ролик продолжает тему предыдущих видеоработ музыкантов, пропитанных единым сюжетом в стиле триллер.

Песня «Reverend» стала третьим синглом в поддержку седьмого студийного альбома рокеров «Walls». Пластинка поступила в продажу в октябре прошлого года и добралась до первой строчки американского чарта «Billboard 200». Журнал «NME» включил релиз в список лучших альбомов 2016-го.

Ранее, в поддержку пластинки вышли синглы «Waste a Moment» (#1 «Alternative Songs» США) и «WALLS».