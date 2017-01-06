Канадская музыкальная исполнительница Кайза вернулась с новым треком, который получил название «Dearly Beloved». Также, на «YouTube», состоялась премьера клипа на трек, который получился очень ярким и позитивным.

Песня стала ведущим синглом в поддержку второго студийного альбома певицы, выход которого, предположительно стоит ожидать в первой половине этого года.

Дебютная пластинка Кайзы «Sound of a Woman» поступила в продажу в октябре 2014 года на лейблах «Lokal Legend» и «Island». Диск умел умеренный успех в чартах Европы и США.

Главных хитом с альбома стал лид-сингл «Hideaway», добравшийся до первой позиции в Великобритании.