Одна из самых успешных поп-звёзд современности – американка Кэти Перри – выпустила новый трек «Chained to the Rhythm». Примечательно, что в записи композиции принял участие внук легендарного Боба Марли – Скип Марли.

Приобрести сингл в «iTunes» / «Apple Music».

Одновременно с премьерой песни, на «YouTube» состоялась премьера официального лирик-видео.

Среди продюсеров и композиторов трека отметились: хит-мейкеры Макс Мартин и Сиа, а также – сама Перри и Скип Марли.

Песня стала ведущим синглом в поддержку четвёртого студийного диска певицы, выход которого ожидается в летом.