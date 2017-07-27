Американская певица Кеша выпустила новый сингл и видеоклип «Learn To Let Go». Свежая новинка от певицы стала уже третьей по счету песней с готовящегося к релизу нового альбома «Rainbow». Ранее состоялся релиз лид-сингла «Praying» и трека «Woman». Третий лонгплей певицы выйдет 11 августа и уже доступен для пред-заказа на iTunes. Наступающая эра в карьере Кеши Роуз уже стала по-настоящему громким возвращением в музыку после пятилетнего затишья и долгой борьбы с лейблом и продюсером. До выхода пластинки Кеша планирует выпустить еще одну песню и клип, и, как и ко всем остальным песням, написать письмо-историю трека.

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