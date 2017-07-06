Сегодня состоялся один из самых ожидаемых «камбэков» года: Американская певица Кеша после череды долгих судебных тяжб со своим лейблом и именитым продюсером Доктором Люком, наконец готова представить своим поклонникам новую музыку, несмотря на то, что разбирательства еще не окончены. Кеша представила свою новую песню «Praying» и красочный и проникновенный клип на официальном аккаунте YouTube. Песня, в которой певица рассказывает о недавно пережитых событиях, стала лид-синглом в поддержку нового альбома «Rainbow», предзаказ на который певица открыла в iTunes также сегодня. В третий студийный лонгплей войдет 14 песен, в том числе и дуэт с Долли Партон. Официальный выход «Rainbow» намечен на 11 августа. А перед релизом Кеша будет выпускать каждую неделю по новой песне. Также в ближайшее время ожидается выход промо-сингла «Woman».

Напомним, что второй альбом Кеши «Warrior» вышел в 2012 году. В 2013 году вышел хит «Timber» в дуэте с Питбулем. Затем в январе 2014-го певица легла в реабилитационный центр с пищевым расстройством, прервав тур. В октябре того же года Кеша подала в суд на своего продюсера Доктора Люка, обвинив его в сексуальных домогательствах, насилии и причинении вреда здоровью. В 2016 году русско-немецкий диджей Zedd записал с Кешей обновленную версию своего сингла «True Colors», при этом певица убрала из своего псевдонима знак доллара.

Трек-лист и обложка альбома «Rainbow»:

Bastards Let Em’ Talk (feat. Eagles Of Death Metal) Woman (feat. The Dap-Kings Horns) Hymn Praying Learn To Let Go Finding You Rainbow Hunt You Down Boogie Feet (feat. Eagles Of Death Metal) Boots Old Flames (Can’t Hold A Candle To You) (feat. Dolly Parton) Godzilla Spaceship