Сегодня состоялся один из самых ожидаемых «камбэков» года: Американская певица Кеша после череды долгих судебных тяжб со своим лейблом и именитым продюсером Доктором Люком, наконец готова представить своим поклонникам новую музыку, несмотря на то, что разбирательства еще не окончены. Кеша представила свою новую песню «Praying» и красочный и проникновенный клип на официальном аккаунте YouTube. Песня, в которой певица рассказывает о недавно пережитых событиях, стала лид-синглом в поддержку нового альбома «Rainbow», предзаказ на который певица открыла в iTunes также сегодня. В третий студийный лонгплей войдет 14 песен, в том числе и дуэт с Долли Партон. Официальный выход «Rainbow» намечен на 11 августа. А перед релизом Кеша будет выпускать каждую неделю по новой песне. Также в ближайшее время ожидается выход промо-сингла «Woman».

Напомним, что второй альбом Кеши «Warrior» вышел в 2012 году. В 2013 году вышел хит «Timber» в дуэте с Питбулем. Затем в январе 2014-го певица легла в реабилитационный центр с пищевым расстройством, прервав тур. В октябре того же года Кеша подала в суд на своего продюсера Доктора Люка, обвинив его в сексуальных домогательствах, насилии и причинении вреда здоровью. В 2016 году русско-немецкий диджей Zedd записал с Кешей обновленную версию своего сингла «True Colors», при этом певица убрала из своего псевдонима знак доллара.

 

Трек-лист и обложка альбома «Rainbow»:

  1. Bastards
  2. Let Em’ Talk (feat. Eagles Of Death Metal)
  3. Woman (feat. The Dap-Kings Horns)
  4. Hymn
  5. Praying
  6. Learn To Let Go
  7. Finding You
  8. Rainbow
  9. Hunt You Down
  10. Boogie Feet (feat. Eagles Of Death Metal)
  11. Boots
  12. Old Flames (Can’t Hold A Candle To You) (feat. Dolly Parton)
  13. Godzilla
  14. Spaceship

 

 

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