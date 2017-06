9 июня состоялся мировой релиз четвертого альбома американской поп-певицы Кэти Перри под названием «Witness». И буквально сразу же после официального релиза новый альбом установил рекорд: Рост пластинки «Witness» стал самым быстрым в истории iTunes США, заняв первую строчку чарта в течении 10-ти минут. Также лонгплей возглавил альбомный чарт iTunes в России и ее около сорока стран мира. В общем итоге новинка от поп-дивы входит в топ-5 iTunes 70-ти стран. В ночь выхода альбома Кэти Перри открыла трехдневную трансляцию на YouTube, в ходе которой исполнила несколько новых песен и отметила релиз «Witness». Также в течении трех дней поклонники певицы смогут наблюдать за жизнью звезды, занятием йогой, приготовлением пищи и званным ужином при участии певицы Сии и Диты Фон Тиз.

Новая пластинка отличается от прошлого альбома «Prism», вышедшего четыре года назад, новым звучанием и наполнением, непохожим на привычный для Кэти «конфетный» стиль. В «Witness» вошло 15 треков, включая ранее вышедшие синглы «Chained To The Rhythm» со Скипом Марли, «Bon Appetit» с дуэтом Migos и «Swish Swish» при участии Ники Минаж. В делюкс-издании вдобавок к основному треклисту прилагаются две песни: «Act My Age» и «Dance With The Devil». В сентябре Кэти Перри отправится в мировой тур «Witness: The Tour».

Приобрести альбом можно на странице iTunes.