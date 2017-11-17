Стало известно, что Кэти Перри не сможет выступить на дефиле Victoria’s Secret. Американской певице просто не дали китайскую визу. Такое решение было принято китайским министерством культуры из-за концерта в Тайбэе в 2015 году, когда артистка выступала в платье с подсолнухом – символом «надежды» для анти-китайских сторонников. Она также размахивала флагом Тайваня во время перфоманса.

Помимо Перри, на шоу не смогут приехать и несколько моделей – в визе было отказано девушкам из России, Украины и США.

Это не первый случай отказа мировым артистам в китайской визе. В своё время в Поднебесную не смогли приехать участники группы Maroon 5, которые публично поздравили Далай-ламу с днем рождения в Твиттере.

Прославленное модное шоу Victoria’s Secret состоится 20 ноября в Шанхае. В интернете смонтированная версия появится 28 ноября 2017 года.