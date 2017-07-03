Популярная американская певица Кэти Перри презентовала официальное лирик-видео на сингл «Swish Swish», записанный при участии Ники Минаж. Премьера ролика, обещающего стать вирусным, состоялась на официальном аккаунте певицы на YouTube. А примечателен ролик тем, что в нем приняла участие Гретхен – бразильская певица, актриса и один из самых популярных интернет-мемов. Гретхен, которая также принимала участие в съемках фильмов для взрослых и баллотировалась на пост мэра в Бразилии, стала героиней тысяч гиф-анимаций и мемов во всемирной паутине. По мнению фанатов Кэти, этот факт несомненно прибавит успешности и популярности синглу Перри и Минаж. Ролик уже набирает множество просмотров и «лайков». Официальный же клип на песню по словам Кэти Перри выйдет чуть позже в этом месяце.

Трек «Swish Swish» стал третьим синглом в поддержку четвертого лонгплея Кэти Перри, вышедшего 9 июня. В сентябре певица отправится в мировой тур «Witness: The Tour».