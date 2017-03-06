Американская поп-звезда Кэти Перри пообещала, что в скором времени нам удастся услышать свежий промо-сингл в поддержку её грядущего четвёртого полноформатного студийного диска.

Дискография исполнительницы в «iTunes».

Об этом певица рассказала на красной ковровой дорожке «iHeartRadio Music Awards» 2017, которая завершилась несколько часов назад в Лос-Анджелесе: «Я не могу поведать детали, но скоро всех кое-что ждёт».

«Мои поклонники ненавидят слово «СКОРО» — отшутилась в завершение исполнительница.

Ранее, в поддержку нового альбома Перри, вышел лид-сингл «Chained to the Rhythm», записанный при участии Скипа Марли. Песня добралась до 4-й позиции «Billboard Hot 100».

Новый альбом певицы выйдет летом.