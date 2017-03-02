В сети появились сниппеты новых композиций американской поп-певицы Кэти Перри. Известно, что один из треков получился название «Glow».

Дискография Кэти Перри в «iTunes».

Название песни пока неизвестно, однако, вероятнее всего, она войдёт в четвёртый диск певицы.

Ранее, Перри выпустила сингл «Chained to the Rhythm», записаный при участии Скипа Марли, внука легендарного Боба Марли. На песню был выпущен видеоклип. Сингл стартовал с 4-й строчки американского чарта «Billboard Hot 100».

Новый альбом исполнительницы выйдет летом.