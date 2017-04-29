Американская певица Кэти Перри выпустила свой новый сингл «Bon Appetit», записанный совместно с хип-хоп трио Migos. Трек стал доступен на всех стриминговых и музыкальных платформах сегодня, а на Youtube-канал певицы было загружено лирик-видео к синглу. Песня «Bon Appetit» стала вторым синглом в поддержку нового альбома Кэти Перри, название и дата релиза которого пока остаются неизвестными. Однако, ожидается, что четвертая пластинка выйдет уже этой весной или в начале лета.

Первым синглом с альбома стала песня «Chained to the Rhythm», записанная совместно с внуком легендарного Боба Марли и спродюсированная Максом Мартином.