Американская поп-звезда Кэти Перри выпустила клип на новый недавний сингл «Chained to the Rhythm».

По доброй традиции, ролик вышел очень ярким, размашистым и, даже — эпичным. Нашлось место в видео и Скипу Марли, совместно с которым записан трек.

Песня «Chained to the Rhythm» стала ведущим синглом в поддержку грядущего четвёртого студийного альбома Перри, выход которого состоится этим летом.

Композиция была благосклонно воспринята критиками и фан-базой, однако, нашлись и те, кто заявил что Кетти сменил звучание слижком радикально.