Американская певица Кэти Перри обнародовала свой новый видеоклип на сингл «Bon Appeti», записанный совместно с хип-хоп трио Migos. Трек «Bon Appeti» стал вторым синглом в поддержку грядущего четвертого альбома поп-певицы. Новая песня Кэти не снискала особого успеха у поклонников и в чартах по сравнению с ранее выпущенным лид-синглом «Chained to the Rhythm», записанным совместно с внуком легендарного Боба Марли. По мнению фанатов певицы, дело даже не в том, что «Bon Appeti» имеет новое для Кэти звучание, а в том, что песня записана совместно с Migos, которые славятся своими гомофобными высказываниями. Сама же Кэти Перри является защитницей прав и свобод ЛГБТ-сообщества.

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