Американская поп-певица Кэти Перри, в эфире радиостанции «Capital FM», раскрыла ещё несколько деталей грядущего четвёртого студийника.

По словам исполнительницы, в диск войдут около двадцати песен, вероятнее всего, название пластинки уже придумано, но раскрыто будет позже. Также, до выхода лонгплея, нам доведётся услышать ещё один официальный сингл и несколько промо-треков.

Напомним, что новый альбом певицы поступит в продажу летом. Чуть более недели назад был опубликован ведущий сингл «Chained to the Rhythm», записанный при участие внука Баба Марли — Скипа.

Композиция «Chained to the Rhythm» стартовала с 4-й строчки американского чарта «Billboard Hot 100». На песню был представлен видеоклип.

Приобрести сингл «Chained to the Rhythm» в «iTunes». https://itunes.apple.com/us/album/chained-to-the-rhythm-feat-skip-marley-single/id1203815492?at=1010lba