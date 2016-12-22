Популярная российская рэп-команда Каста представила на суд зрителей новый видеоклип на трек «Макарэна».
Ролик вышел весьма нетипичным для ребят. Вместо обыденных серьёзных мотивов (и текстов), музыканты сделали упор на веселье и танцы. Не всем просмотревшим, новинка пришлась по вкусу, что, в прочем, только увеличивает ажиотаж вокруг премьеры.
Напомним, что релиз сингла «Макарэна» состоялся в прошлую пятницу (16 декабря). Пока не ясно, станет ли трек частью какой-либо новой полноформатной студийной работы группы, или останется «одиночкой».
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