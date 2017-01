Участница американского поп-дуэта Karmin — Эми Нунан – начинает сольное творчество.

Певица заявила, что отныне она будет выпускать музыку под псевдонимом Herby.

Напомним, что ещё в декабре исполнительница заверила, что клип Karmin на трек «All I Want for Christmas Is You» станет последней совместной работой дуэта.

Коллектив Karmin образовался в 2010 году. Музыканты выпустили два студийных альбома, два сборника, а также семь синглов.