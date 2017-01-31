Американец Канье Уэст, а также канадцы Джастин Бибер и Дрейк не посетят самую престижную музыкальную премию «Grammy», которая в этом году состоится 12 февраля.

Примечательно, что все музыканты являются претендентами на заветные статуэтки.

Дрейк будет выступать в Манчестере, согласно стандартному графику своего турне, а вот Биберу и Канье, по слухам, просто не интересна грядущее мероприятие.

Добавим, что недавно Фрэнк Оушен отказался номинироваться на премию по причине её «необъективности».