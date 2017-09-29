Российский хип-хоп исполнитель Сергей Серов aka Ка-тет и Oxxxymiron презентовали новый совместный сингл под названием «Машина прогресса» и анимированный видеоклип в его поддержку. Продюсером композиции стал Ripbeat, который известен по работе с Луперкалем и ATL.

Премьера «Машина прогресса» состоялась на официальном канале Мирона в «YouTube».

Данный трек станет частью нового студийного альбома артиста Сергея «Террариум», релиз диска состоится в ближайшие сутки. Интересно, что поводом такой ранней публикации нового музыкального видео послужил «Instagram».