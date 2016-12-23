В онлайн-магазине «iTunes» состоялась премьера дебютной студийной пластинки американской R&B-соул певицы Джастины Скай «8 Ounces». Ознакомиться с релизом можно в социальных сетях.

Пластинка вместила в себя всего девять треков, на одном из которых отметился рэпер Wale.

Добавим, что ранее в этом году, певица покинула лейбл «Atlantic», на которой были выпущены два её дебютный мини-альбома «Everyday Living» (2013) и «Emotionally Unavailable» (2015).

Сейчас исполнительница находится под опекой самого Jay Z, став резидентом его лейбла «Roc Nation». Также, за будущее артиста будет отвечать «дочка» Universal Music — звукозаписывающая компания «Republic Records».

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