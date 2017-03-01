Популярный американский актёр и певец Джастин Тимберлейк вновь озвучит своего героя из мультфильма «Тролли».
Саундтрек к «Троллям» в «iTunes».
Официально подтверждено, что сиквел проекта выйдет в прокат 10 апреля 2020 года.
Анна Кендрик также вернётся к озвучке своего персонажа.
Первая часть мультфильма вышла в мировой прокат 8 октября 2016 года и при бюджете 125 миллионов долларов, сумела сборать кассу в 339.
Заглавная тема проекта «Can’t Stop the Feeling» в исполнение Тимберлейка претендовала на премию «Оскар» и завоевала «Грэмми», сумев покорить вершину чарта «Billboard Hot 100».
Ожидается, что в этом году, Тимберлейк выпустит свою пятую студийную пластинку.
Дискография Джастина Тимберлейка в «iTunes».
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