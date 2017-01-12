Американский певец Джастин Тимберлейк представил новый музыкальный релиз. В магазине «iTunes» состоялась официальная премьера саундтрека к фильму «Дьявол и глубокое синее море».

Ознакомиться с релизом можно в нашем паблике в «Вконтакте».

В состав диска входит тридцать одна композиция написанная и исполненная Тимберлейком в соавторстве с Mitchell Owens.

Мировая премьера ленты «Дьявол и глубокое синее море» состоялась 13 января.

По слухам, новый сольный диск Тимберлейка выйдет в этом году.