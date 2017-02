Самым продаваемым синглом по итогам недели российского «iTunes» стал трек «Сопрано» рэпера Мота и популярной украинской певицы Ани Лорак.

Британский соул-исполнитель Rag’n’Bone Man, лидировавший в чартах с синглом «Human» (третье место в чартах «iTunes» и «Apple Music»), представил ещё одну песню с нового альбома под названием «Skin», которая по итогам недели оказалась на седьмой позиции топа «iTunes». Свой дебютный студийный альбом музыкант планирует выпустить десятого февраля.

В десятку самых продаваемых песен также попал молодой исполнитель Егор Крид со своей версией хита Валерия Меладзе «Самба белого мотылька» (десятая строчка).

Лидером в альбомном чарте «iTunes» стал саундтрек к нашумевшей картине «Ла-Ла Ленд». Автором музыки к фильму является композитор Джастин Гурвиц, который уже получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший саундтрек».

На седьмом месте российская рок-группа «Сурганова и Оркестр», выпустившая альбом «Песни военных лет» 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда. Диск включает композиции времен Великой Отечественной войны, среди которых «Тёмная ночь», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка», «Катюша» и другие.

Альбомы

1. La La Land (Original Motion Picture Soundtrack) (сборник)

2. Noggano — Лакшери

3. Migos — Culture

4. Winter Music 2017 (сборник)

5. Infected Mushroom — Return to the Sauce

6. Nirvana — Nevermind

7. Сурганова и Оркестр — Песни военных лет

8. twenty one pilots — Blurryface

9. The xx — I See You

10. Макс Барских — Туманы

Треки

1. Мот — Сопрано (feat. Ани Лорак)

2. Ofenbach — Be Mine

3. Rag’n’Bone Man — Human

4. Макс Барских — Туманы

5. Ed Sheeran — Shape of You

6. Filatov & Karas — Лирика (feat. Masha)

7. Rag’n’Bone Man — Skin

8. Loboda — Твои глаза

9. Clean Bandit — Rockaby (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

10. Егор Крид — Самба белого мотылька