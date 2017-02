На 67 году жизни скончался бас-гитарист и вокалист, известный как участник King Crimson и со-основатель прог-рок супергруппы Asia. Музыкант ушёл из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью — рак толстой кишки.

Ранее в этом году, господин Уэттон объявил, что он выбывает из гастрольного тура Asia для того, чтобы пройти курс химиотерапии.

«Для тех из нас, кто знал его лично и работал с ним, героическая борьба против рака была дальнейшим вдохновением, — сказал Карл Палмер, коллега Джона по группе Asia. — Я буду скучать по его таланту, чувству юмора и заразительной улыбке».

В 1970-х годах Уэттон играл в таких британских прогрессив-рок коллективах как Renaissance, Mogul Thrash и Family. В King Crimson он пришёл по просьбе своего давнего друга Роберта Фриппа в 1972 году. До распада группы в 1974 году Джон принял участие в записи альбомов «Larks’ Tongues in Aspic», «Starless and Bible Black» и «Red».

Джон Уэттон также одновременно играл в других музыкальных проектах. Он успел поработать с Брайаном Ино на «Here Come the Warm Jets», а также с Roxy Music, Брайаном Ферри, Uriah Heep и многими другими. Сольную карьеру музыкант начал в 1980 году с дебютным альбомом «Caught in the Crossfire», а последний студийный релиз «Raised in Captivity» вышел в 2011 году.