Подопечная лейбла «Def Jam Recordings» — американская R&B-певица Дженей Айко выпустила новую видеоработу на трек «Maniac».

По сюжету клипа, юная и хрупкая на вид исполнительница превращается в ужасного маньяка.

Композиция «Maniac» стала ведущим синглом поддержку второго сольного диска певицы «TRIP». Релиз пластинки, предположительно, состоится в этом году.

2016 год был отмечен для девушки выходом дебютного альбома проекта Twenty88 и одноимённого альбома «Twenty88». Под названием Twenty88 скрывалась сама Айко и подопечный Канье Уста – Биг Шон. Диск добрался до пятой позиции чарта «Billboard 200» и был высоко оценён музыкальной прессой.