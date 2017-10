Стали известны подробности нового альбома британской певицы. Третий альбом Джесси Уэйр под названием «Glasshouse» выйдет 20 октября на лейбле «Island UK».

Делюкс-версия альбома включает в себя пять бонус-треков: «Til The End» (выпущенная раннее как саундтрек к фильму «До встречи с тобой»), «Love To Love», а также акустические версии песен «Hearts», «Alone» и «Last Of The True Believers».

Уже открыт предзаказ альбома на iTunes, Google Play и в официальном магазине певицы.

Напомним, что в 2014 году Джесси выпустила свой второй студийный альбом “Tough Love”, достигший девятой позиции в британском чарте, а ее дебютный альбом «Devotion» был номинирован на престижную премию Mercury Awards в 2012 году.

Обложка альбома:

Трек-лист альбома «Glasshouse»:

Midnight Thinking About You Stay Awake, Wait For Me Your Domino Alone Selfish Love First Time Hearts Slow Me Down Finish What We Started Last Of The True Believers Ft. Paul Buchanan Sam