

Английская певица и автор песен Jessie J представила новый сингл, композиция называется «Queen», она станет частью четвертой студийной пластинки исполнительницы «R.O.S.E.», официальная премьера которой запланирована на начало следующего года.

Кроме вышеназванного трека, в LP войдут два ранее изданных сингла выпущенных в его поддержку — это «Think About That» и «Not My Ex».

Крайний студийник Jessie J под названием «Sweet Talker» вышел десятого октября 2014 года. По итогам дебютной недели альбом попал в первую десятку американского Billboard 200 и замкнул пятерку лучших пластинок британского чарта.



