В сети состоялась премьера нового видеоклипа неподражаемой певицы и актрисы Дженнифер Лопес на трек «Chegaste».

Видео получилось очень ярким, тёплым, нежным и добрым. Рекомендуем «крутить» его на повторе в Новогоднюю ночь, вместо «розовых» и прочих огоньков.

Предположительно, песня «Chegaste» стала четвёртым синглом в поддержку девятого студийника певицы, релиз которого ожидается в будущем году.

Ранее Джей Ло выпустила синглы «Ain’t Your Mama», «Love Make the World Go Round» (feat. Lin-Manuel Miranda) и «Olvídame y Pega la Vuelta» (feat. Марк Энтони), не снискавшие успеха в мировых музыкальных чартах.